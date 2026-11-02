Identificaron al hombre hallado en el Limay y postergaron la autopsia

El hallazgo de un hombre sin vida en la costa de Balsa Las Perlas generó un operativo de distintas fuerzas de seguridad durante la tarde del viernes 30 de octubre. La víctima fue identificada como Fernando Miguel Urrutia, de 59 años, quien vivía en condiciones muy precarias en la ribera del río Limay.

El cuerpo fue encontrado flotando en el agua, a unos 40 metros de la orilla, en el sector del barrio Puente Santa Mónica. Tras su identificación, la Fiscalía de Río Negro avanzó con las medidas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Sin embargo, la autopsia, que estaba prevista para este lunes, debió postergarse debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, luego de permanecer varios días bajo el agua. Por ese motivo, fue preservado en cámaras hasta que pueda realizarse el examen forense, que permitirá establecer la causa de muerte y determinar si existen indicios de criminalidad.

Dónde encontraron el cuerpo en el río Limay

El hallazgo se produjo entre las bajadas 4 y 5 del barrio Puente Santa Mónica, frente a Balsa Las Perlas. El cuerpo estaba aproximadamente a 40 metros de la orilla, atrapado entre ramas y vegetación de la ribera.

La primera alerta llegó desde Neuquén capital. Efectivos de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cadáver en el agua.

El procedimiento requirió la intervención de distintas fuerzas de seguridad y personal especializado para retirar el cuerpo y preservar el sector.

Qué se sabe sobre la investigación de la muerte

Los primeros exámenes realizados en el lugar no habrían detectado signos visibles de violencia física. Sin embargo, esa inspección inicial no alcanza para establecer cómo murió Urrutia ni descartar otras hipótesis.

El tiempo que el cuerpo permaneció sumergido representa una dificultad para los estudios forenses. Por eso, las autoridades dispusieron su conservación en cámaras antes de realizar el examen.

El operativo reunió a fuerzas de Neuquén y Río Negro

En el procedimiento participaron efectivos de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas, peritos del Gabinete de Criminalística, un médico policial y personal de Prefectura Naval Argentina.

También colaboró la División Montada. El retiro del cuerpo desde la zona de vegetación hasta la costa estuvo a cargo de personal especializado de Prefectura.

Las primeras medidas fueron supervisadas por los fiscales de turno Diego Vásquez y Laura Olea, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.