Qué se sabe del cuerpo encontrado flotando en el río Limay y cuándo será la autopsia

El hombre encontrado sin vida en el río Limay, a la altura de Balsa Las Perlas, fue identificado y era una persona mayor de edad que vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad social en la costa. La Fiscalía de Río Negro espera los resultados de la autopsia, prevista para este lunes, para determinar las causas de su muerte.

El cuerpo apareció durante la tarde del viernes en el sector del barrio Puente Santa Mónica, entre las bajadas 4 y 5. Estaba a unos 40 metros de la orilla, atrapado entre ramas y vegetación de la ribera, en un tramo del río ubicado frente a la zona de Balsa Las Perlas.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmaron que el hombre pernoctaba en ese sector. Desde el organismo señalaron que vivía de manera muy precaria en la costa del río.

La autopsia buscará establecer cómo murió el hombre

Los primeros exámenes realizados en el lugar no habrían detectado signos visibles de violencia física ni indicios directos de una muerte provocada por terceros. Sin embargo, la inspección inicial no permite determinar qué sucedió y la investigación continuará con los estudios forenses.

La autopsia se realizará el lunes. La demora responde a la necesidad de acondicionar el cuerpo, que habría permanecido durante un período prolongado bajo el agua. Los resultados permitirán establecer la causa de muerte y orientar las próximas medidas de la Fiscalía.

El operativo reunió a fuerzas de Neuquén y Río Negro

La primera alerta llegó desde Neuquén durante la tarde del viernes. Efectivos de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas acudieron al sector y confirmaron la presencia del cuerpo en el agua.

Para retirar los restos trabajaron peritos del Gabinete de Criminalística, un médico policial y personal de Prefectura Naval Argentina, que realizó el traslado hasta la costa. También colaboró la División Montada. Las primeras medidas estuvieron supervisadas por los fiscales de turno Diego Vásquez y Laura Olea.

El procedimiento requirió preservar el lugar y coordinar la intervención de las distintas áreas debido a las características de la ribera y la ubicación del cuerpo. La investigación continuará con la autopsia y las pericias complementarias. Hasta entonces, la causa de muerte permanece sin determinar.