Unos 20.000 dólares fueron robados de un departamento de San Martín de los Andes durante la tarde del viernes 30 de octubre. El hecho ocurrió en un complejo ubicado sobre calle General Roca, donde delincuentes violentaron la puerta de ingreso para acceder a una de las unidades.

El robo fue descubierto alrededor de las 15:20, cuando el propietario regresó a su vivienda y encontró la puerta dañada, aparentemente por el uso de una barreta. Al ingresar, observó que algunos sectores del departamento estaban desordenados y comprobó que faltaba el dinero que tenía guardado en su habitación.

Tras la denuncia, intervino el área judicial de la Comisaría 23° de la Policía del Neuquén, que realizó las primeras diligencias en el lugar. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre personas sospechosas, detenciones ni la recuperación del dinero.

Cómo ingresaron al departamento y qué se llevaron

De acuerdo con la información inicial, los autores del robo habrían utilizado una barreta para forzar la puerta principal del departamento.

Una vez dentro, recorrieron el inmueble y sustrajeron 20.000 dólares estadounidenses que el propietario conservaba en una habitación. El resto de los elementos que pudieron haber sido revisados o sustraídos no fue detallado.

El hecho fue denunciado durante la tarde del viernes y quedó bajo investigación policial y judicial.

Qué investiga la Policía de Neuquén

Las primeras actuaciones buscan establecer cómo se produjo el ingreso al complejo y si los delincuentes conocían previamente la existencia del dinero en el departamento.

También será importante determinar si hubo movimientos sospechosos antes o después del robo y si el edificio cuenta con cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo sucedido.

Por ahora, no se informó si las imágenes de vigilancia fueron incorporadas a la investigación ni si existen testimonios de vecinos que puedan aportar información.

Los robos en viviendas y los antecedentes en San Martín de los Andes

El episodio vuelve a poner la atención sobre los robos en viviendas y departamentos de San Martín de los Andes. En los últimos meses, Mejor Informado publicó distintos casos registrados en la localidad cordillerana, con modalidades de ingreso y elementos sustraídos diferentes.

Uno de los hechos recientes ocurrió en octubre, cuando un hombre ingresó a un departamento del barrio Obeid después de comprobar que no había personas en el interior. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos y permitieron identificarlo.

En septiembre, además, la Policía realizó procedimientos vinculados con distintos robos en la zona del cerro Chapelco y sus alrededores. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 23° y de la Brigada de Investigaciones.

Aunque se trata de investigaciones diferentes, estos antecedentes permiten contextualizar el nuevo episodio dentro de los hechos delictivos denunciados en la ciudad.

Una investigación sin sospechosos informados

La causa continúa en una etapa inicial. Hasta el momento, no se comunicaron detenciones ni se informó sobre personas identificadas como posibles responsables.

Las próximas diligencias estarán orientadas a reunir pruebas, reconstruir los movimientos de los autores y determinar si existieron elementos de planificación previa.

La investigación deberá establecer también si el robo fue cometido por una o más personas y qué ocurrió con los 20.000 dólares sustraídos.