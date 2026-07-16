Un trágico accidente sacude a la localidad de Choele Choel tras conocer hace minutos la muerte de un camionero, quien protagonizó un vuelco con el vehículo que conducía.

Se conoció que el conductor no habría notado que había una rotonda y la habría pasado por arriba, provocando que pierda el control y vuelque, sufriendo heridas fatales.

El camión Scania quedó totalmente destruido además de perder la carga que eran gaseosas.

Como consecuencia del impacto, el chofer falleció en el lugar. Personal policial, bomberos, personal del hospital local y municipales se encuentran trabajando en la zona asistiendo y preservando el lugar.

Por el momento no se conocen los datos del conductor ni la mecánica exacta del accidente, según indicó 7 en Punto.