Andacollo atraviesa horas de dolor por la pérdida de un joven vecino de 19 años, que perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras perder el control del auto en el que viajaba y caer de un barranco de 16 metros.

El joven iba en un Toyota Corolla junto a otros tres amigos, en la Ruta Provincial 43, desde Chos Malal hacia Andacollo. Por causas que se investigan perdió el control en una curva y cayó por el barranco.

El comisario inspector Mariano Jara, de la Dirección Chos Malal, confirmó en diálogo con La Primera Mañana en AM550 que el conductor perdió el control en una curva pronunciada, luego hizo zigzag y cayó.

De acuerdo con la información oficial, el conductor murió en el lugar. "Cuando llegaron los médicos ya no tenía signos vitales", precisó Jara.

En tanto, el acompañante delantero sufrió un fuerte dolor en el pecho y fue asistido por personal de salud, mientras que los dos ocupantes que viajaban en el asiento trasero también sufrieron lesiones y están internados. Según sus testimonios, ambos llevaban colocado el cinturón de seguridad.

Quién era la víctima

Horas más tarde, la Municipalidad de Andacollo informó que la víctima fue identificada como Lautaro Morales. Por el trágico suceso enviaron sus condolencias a la familia y las acompañaron con mensajes de fuerzas.

En el caso interviene la fiscal Natalia Rivera, quien requirió que se realice la autopsia a la víctima y la pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro vial. Personal de la Policía provincial y de Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar tras el hecho.