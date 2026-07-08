Un joven de 19 años falleció durante la madrugada de este miércoles luego de que el auto en el que viajaba junto a otros tres jóvenes se desbarrancara en un sector de montaña cercano a Andacollo, sobre la Ruta Provincial 43, en el norte de la provincia de Neuquén. El siniestro ocurrió alrededor de las 3, cuando el Toyota Corolla circulaba desde Chos Malal hacia Andacollo y, por causas que se investigan, cayó por un barranco de unos 16 metros de profundidad.

El comisario inspector Mariano Jara, de la Dirección Chos Malal, confirmó en diálogo con La Primera Mañana en AM550 que el accidente se produjo "llegando a Andacollo, aproximadamente a tres kilómetros de la localidad, dos curvas anteriores al cartel de bienvenida", en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y desniveles.

Según explicó el comisario, el conductor "pierde el control en una curva pronunciada y después de hacer un zigzag en la ruta cae al barranco de 40 metros. Es una zona alta". El vehículo era ocupado por cuatro jóvenes oriundos de Andacollo.

De acuerdo con la información oficial, el conductor murió en el lugar. "Cuando llegaron los médicos ya no tenía signos vitales", precisó Jara, quien indicó además que, por respeto a la familia, la Policía no difundirá por el momento la identidad de la víctima.

En tanto, el acompañante delantero sufrió un fuerte dolor en el pecho y fue asistido por personal de salud, mientras que los dos ocupantes que viajaban en el asiento trasero también sufrieron lesiones y están internados. Según sus testimonios, ambos llevaban colocado el cinturón de seguridad.

El jefe policial señaló que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los sobrevivientes, el grupo había salido a recorrer un mirador y regresaba hacia Andacollo al momento del accidente. También indicó que, por los relatos recogidos, el vehículo circulaba "bastante rápido" cuando el conductor perdió el control en la curva. "La zona es de montaña, de cordillera acá en el norte. Cualquier despiste va a parar bastante lejos de la ruta", remarcó Jara, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del trágico siniestro.

En el caso interviene la fiscal Natalia Rivera, quien requirió que se realice la autopsia a la víctima y la pericia accidentológica para determinar la dinámica del siniestro vial. Personal de la Policía provincial y de Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar tras el hecho.