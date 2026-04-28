Un siniestro vial se registró este lunes por la tarde en Plottier, cuando un automóvil terminó volcado sobre uno de sus laterales en una calle de tierra, en un sector de escaso tránsito.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas en calle Candolle al 3800, donde un Ford Ka quedó apoyado sobre su lateral derecho por motivos que aún no fueron informados. Se trata de una zona sin asfalto, por lo cual el terreno podría haber causado algún problema en el auto.

Las personas que transitaban por el sector fueron quienes advirtieron la situación y rápidamente dieron aviso al sistema de emergencias 911. A partir de ese llamado, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para asistir al conductor y ordenar la circulación en la zona.

Según la información preliminar, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Por el momento, no se confirmó si otro vehículo estuvo involucrado en el hecho o si se trató de una maniobra aislada. Afortunadamente sólo hubo que lamentar daños materiales.