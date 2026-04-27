Ocho años después de haber vendido un automóvil sin completar la transferencia, la titular registral fue condenada junto al conductor a indemnizar a un ciclista que sufrió graves lesiones en un siniestro vial ocurrido en 2022, en la ciudad de Neuquén.

La sentencia fue dictada por la jueza civil María Eliana Reynals, quien determinó que el automovilista fue el responsable directo del choque por no respetar la prioridad de paso, mientras que la propietaria del vehículo también debía responder por los daños al no haber regularizado la situación legal del rodado.

El fallo establece indemnizaciones por daño físico, moral, lucro cesante y daños materiales, en un caso que vuelve a poner el foco en las consecuencias legales de no realizar la transferencia de un vehículo.

El choque y la responsabilidad del conductor

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Albardón. Según la pericia accidentológica, el ciclista circulaba con prioridad de paso, ya que avanzaba por la derecha.

La jueza concluyó que el conductor del automóvil fue el único responsable del impacto: “No cedió el paso, lo que provocó el siniestro”, indicó en el fallo.

Como consecuencia del choque, la víctima perdió el conocimiento, sufrió lesiones de gravedad y la destrucción total de su bicicleta.

La clave: no hacer la denuncia de venta

Uno de los puntos centrales del fallo fue la responsabilidad de la titular registral del vehículo.

Aunque la mujer acreditó haber vendido el auto en 2014 mediante boleto de compraventa, nunca realizó la denuncia de venta, el único trámite que permite desligarse legalmente del uso del vehículo.

“La omisión de ese trámite durante casi ocho años implica una responsabilidad frente a terceros por los daños causados”, sostuvo Reynals.

¿Por qué sigue siendo responsable quien ya vendió el auto?

La legislación argentina establece que el titular registral responde por los daños causados por el vehículo, salvo que haya realizado la denuncia de venta ante el registro automotor.

Ese trámite no solo acredita la operación, sino que además revoca la autorización para circular del comprador, protegiendo al vendedor frente a posibles siniestros.

En este caso, la jueza consideró que la falta de regularización configuró una “actitud omisiva”, suficiente para mantener su responsabilidad civil.

El casco no cambió la responsabilidad

Durante el proceso se analizó también que el ciclista no llevaba casco al momento del impacto.

Sin embargo, la magistrada fue clara: esa circunstancia no altera la responsabilidad del conductor, ya que no influyó en la causa del accidente.

Sí podría haber incidido —aclaró— en la gravedad de las lesiones, pero no en la producción del hecho.

El impacto en la vida de la víctima

Testimonios de allegados al ciclista, en su mayoría profesores de educación física y guardavidas, describieron cómo el siniestro afectó su vida personal y laboral.

La víctima era una persona vinculada al deporte y al entrenamiento, incluso con participación en competencias, lo que agravó el impacto del accidente en su capacidad de trabajo.