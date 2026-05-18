A partir de la investigación realizada por el fiscal del caso Horacio Maitini, un tribunal condenó a Timoteo Alexis Elías Bosque a la pena única de 6 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por un robo agravado en el que la víctima sufrió lesiones graves. La responsabilidad penal del imputado ya había sido admitida previamente mediante un acuerdo parcial.

La pena fue impuesta por un tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Pablo Encina y Juan Kees, luego de una audiencia de cesura en la que se debatió únicamente el monto de la condena.

Durante esa audiencia, Maitini solicitó que Bosque fuera condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el hecho y que además se revocara una condena previa de 2 años y 3 meses de prisión condicional, para fijar una pena única de 7 años y 9 meses de prisión efectiva. Por su parte, la defensa oficial, representada por Laura Giuliani, pidió una pena única de 6 años de prisión.

Finalmente, el tribunal resolvió imponer 5 años y 3 meses de prisión por el hecho juzgado y revocar la condicionalidad de la condena anterior, fijando una pena única de 6 años y 3 meses de prisión efectiva.

Cómo fue el robo

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada, en la intersección de calles Racedo y Otonelli de la ciudad de Neuquén. Según la acusación, la víctima circulaba en bicicleta cuando se detuvo a saludar a una conocida y fue sorprendido por Bosque, quien lo golpeó con un elemento similar a una regla de construcción y le robó la bicicleta, una mochila, documentación y dinero en efectivo.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples fracturas en ambos brazos y secuelas permanentes en una de sus manos.

Para definir los 6 años y 3 meses de prisión efectiva, el tribunal tuvo en cuenta como agravantes la gravedad de las lesiones, las secuelas sufridas por la víctima y los antecedentes condenatorios del imputado.

A su vez, valoró como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad, la situación de vulnerabilidad social del condenado, sus vínculos familiares y el informe socioambiental presentado por la defensa.