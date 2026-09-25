El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por cinco hechos de presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar relacionados con la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La imputación fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, en el marco de una investigación desarrollada en Córdoba.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente. El expediente comenzó en el fuero de Familia y posteriormente pasó a la Justicia penal para investigar distintos períodos en los que el músico habría omitido realizar los pagos correspondientes o los habría efectuado de manera acumulada y fuera de los plazos establecidos.

La cuota había sido fijada por la Justicia de Familia en un monto equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Según lo informado durante la investigación, la Fiscalía incorporó testimonios, informes de bases de datos públicas y privadas, movimientos bancarios y otros elementos vinculados con el expediente.

El cantante fue notificado durante una presentación

La comunicación formal de la causa tuvo una particularidad. El músico fue notificado el domingo pasado mientras brindaba un baile en el club Atenas de Córdoba, ya que hasta ese momento la Fiscalía no había conseguido ubicar un domicilio donde pudiera entregarle la citación.

Después de la notificación, Córdoba se presentó ante Tribunales junto con su abogado defensor, Fabricio Ciacci. Allí conoció formalmente los hechos que se le atribuyen y las pruebas incorporadas al expediente.

Durante la indagatoria, el cantante negó las acusaciones y decidió abstenerse de declarar. Al mismo tiempo, dejó constancia de un depósito de 10 millones de pesos y asumió el compromiso de completar el pago de la deuda durante la semana siguiente.

La defensa también comunicó que el artista se comprometió a mantener el pago mensual de la cuota, establecida en un millón de pesos. El proceso continuará mientras se analiza la documentación y el resto de los elementos reunidos durante la investigación.

Por el momento, Damián Córdoba permanecerá en libertad. Según la información difundida por medios cordobeses, se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y asumió el compromiso de afrontar la deuda reclamada.