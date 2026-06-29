Una mujer quedó en prisión preventiva por un mes, imputada por el homicidio de su tío, Oscar Veloso, un enfermero con movilidad reducida que murió en el incendio de su vivienda ubicada en calle Murillo al 100, del barrio Zatti de Viedma, en la madrugada de este sábado. La audiencia se realizó este domingo y el juez interviniente aceptó los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal, encuadrados en los artículos 45 y 79 del Código Penal, que corresponden a homicidio simple en calidad de autora.

Según la acusación de la fiscal de turno Mariana Giammona, la mujer inició el fuego de manera intencional en la habitación delantera de la vivienda, donde residía su tío, quien dependía de terceros para movilizarse y estaba acostado en su cama al momento del siniestro. El incendio se produjo alrededor de las 4:10 de la madrugada. Los vecinos alertaron al 911 y dos móviles de bomberos acudieron al lugar, pero la víctima no logró sobrevivir.

La causa de muerte quedó establecida por la autopsia del Cuerpo de Investigación Forense: daño térmico directo en las vías respiratorias e inhalación de gases tóxicos producto de la exposición a las llamas. El informe forense fue uno de los elementos centrales que la fiscalía presentó ante el juez para sostener la imputación.

Un dato determinante en la causa es que la imputada tenía medidas cautelares vigentes al momento del hecho. La Unidad de Familia le había prohibido ingresar a la vivienda y acercarse a su tío a menos de 300 metros de distancia, y había sido notificada formalmente de esas restricciones el 24 de junio, apenas tres días antes del incendio. La existencia de esa orden judicial previa y el antecedente de que la mujer estuvo detenida por resistencia a la autoridad en relación con esa misma medida judicial fueron parte del cuadro probatorio que la fiscalía llevó a la audiencia.

El sustento de la acusación incluyó además los llamados al 911 de vecinos que alertaron el siniestro, la intervención del cuerpo de bomberos, testimonios de peritos y personal policial, tareas del Gabinete de Criminalística, el certificado médico y el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Procesal N° 11 de Viedma. También se incorporó la información del allanamiento realizado para dar con la presunta autora, que fue aprehendida tras la investigación inicial.

Para sostener la prisión preventiva, la fiscal Giammona argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga. La defensora penal pública María Paz Álvarez se opuso a la medida y solicitó la aplicación de medidas menos gravosas. El juez rechazó la postura de la defensa y resolvió mantener a la imputada en prisión preventiva por el plazo de un mes.

Veloso era un enfermero reconocido en la comunidad de Viedma. Estaba en silla de ruedas y tenía movilidad reducida al momento de su muerte. El incendio afectó principalmente una de las cuatro habitaciones de la vivienda, que también contaba con baño, comedor y cocina. Las llamas causaron pérdidas totales en el inmueble. Las pericias de Criminalística se extendieron hasta pasadas las 6 de la mañana del sábado.