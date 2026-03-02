En la tarde de este domingo se encontró en Viedma el cuerpo sin vida de un hombre, hecho que generó conmoción en la comunidad local. La fiscal de turno de la Primera Circunscripción Judicial, Yanina Estela, quedó a cargo de la investigación por la muerte ocurrida en el barrio Zatti, del cual ya se conocen algunos detalles preliminares.

De acuerdo a fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Luis Miguel Santana, de 38 años, quien fue encontrado sin vida en un departamento de la calle Perú, muy cerca de la intersección con Guido, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. El hallazgo se produjo tras el aviso de un testigo al Comando de Emergencias 911.

Los efectivos de la subcomisaria 63º, con jurisdicción en el sector, acudieron al lugar y constataron que Santana presentaba varias heridas de arma blanca. Según trascendió, el hombre habría protagonizado una pelea con un allegado en horas de la mañana, y tras el desenlace fatal, el sospechoso huyó con rumbo desconocido.

El Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro trabajó en la recolección de pruebas y en la determinación de la hora precisa del fallecimiento, que se presume ocurrió unas 24 horas antes del hallazgo. No obstante, la autopsia prevista para este lunes será la que confirme el momento exacto del deceso y las circunstancias previas, antes de que el cuerpo sea entregado a sus familiares.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para establecer la identidad y el paradero del presunto agresor, mientras se analizan testimonios y evidencias recolectadas en el lugar del hecho. La causa permanece en una etapa inicial y se aguarda el resultado de las pericias para avanzar en la imputación correspondiente. Desde la Policía confirmaron que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de los estudios forenses y que ya existe una persona con pedido de captura en el contexto de la investigación, sobre quien se trabaja para dar con su ubicación.