Un allanamiento en la zona de chacras de Cipolletti terminó con un hombre detenido luego de intentar impedir el secuestro de una maquinaria valuada en 120.000 dólares, agredir a un policía con un portón y perseguir a los uniformados con un fierro antes de huir en su camioneta. El operativo concluyó con el secuestro del equipo y la aprehensión del propietario por resistencia y obstrucción judicial.

Todo comenzó pasadas las 12 del mediodía, cuando personal de la Comisaría 32 ingresó a un predio de calle B15 con una orden judicial clara: retirar un desarenador K10 azul de 12 toneladas, una pieza industrial de gran porte y alto valor económico. Al llegar, el propietario aseguró que entregaría la maquinaria. Sin embargo, la situación cambió en minutos, mientras se aguardaba la llegada de un camión para trasladar el equipo, el hombre intentó retirarse del lugar y cerrar el predio.

Fue entonces cuando la tensión escaló. Según el parte policial, el hombre sacó del predio una camioneta Dodge Ram blanca 4x4, se mostró agresivo y empujó a un efectivo utilizando el portón. No se detuvo ahí: tomó un fierro y comenzó a correr tanto al personal policial como a los testigos que presenciaban el operativo.

En medio del desorden, cerró el lugar con candado y escapó a bordo de su camioneta. Los uniformados iniciaron una persecución que terminó en la intersección de Circunvalación y Esmeralda, donde lograron interceptarlo y detenerlo. El fiscal de turno dispuso el secuestro del vehículo y la continuidad del allanamiento. Lograron reabrir el predio y finalmente retirar la maquinaria buscada. A las 14:03 el procedimiento se dio por finalizado con resultado positivo.

El hombre quedó detenido y fue trasladado a la unidad policial, mientras se verifican sus antecedentes. Lo que debía ser un trámite judicial terminó en una escena de tensión, violencia y persecución en plena luz del día, en una zona habitualmente tranquila de la ciudad.