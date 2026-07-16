Un joven de 24 años fue imputado por un hecho ocurrido en el marco de los festejos por el triunfo de Argentina, cuando llevaba en una riñonera dos armas de fuego listas para su uso. Personal policial de la Comisaría 4ta. fue advertido de disturbios en calle Roca 550 de Cipolletti y alrededor de las 19:20 lo detuvo.

Este jueves la fiscalía le formuló cargos por el delito de portación de dos armas: una calibre 9 milímetros, con número de serie suprimido, con un almacén cargador removible y catorce cartuchos metálicos compatibles del mismo calibre.

“La otra es de puño, tipo semiautomática, simple y doble acción, también sin número serie - ya que está borrada - con un almacén cargador removible y ocho cartuchos”, explicó la fiscal Eugenia Vallejos.

Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia, el Ministerio Público Fiscal enumeró el acta de procedimiento policial, de detención y el secuestro de los elementos. Además la pericia armera concretada tras la solicitud fiscal de la intervención del Gabinete de Criminalística, que constató el tipo de arma y que estaban aptas para el disparo.

Luego, la fiscalía solicitó que se mantenga la detención del imputado, “ya que hubo un intento de impedir el correcto procedimiento policial, proporcionó datos falsos. Además se trata de un hecho con una calificación legal grave”, explicó la representante fiscal interviniente.

Qué pidió la defensa y qué resolvieron

La defensora penal pública, Alfonsina Stular, que asistió al imputado durante esta audiencia se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva. “Nuestro asistido es la primera vez que está sometido a proceso, se ha constatado que cuenta con arraigo, tiene un trabajo, por eso solicitamos que se disponga la libertad con tobillera electrónica”, expresó la defensora.

“Además el señor no cuenta con antecedentes penales, no tiene posibilidades de evadirse del accionar de la justicia, y las armas se han puesto a resguardo”, agregó la defensa.

Finalmente, la jueza de Garantías, María Agustina Bagniole, tuvo por formulados los cargos en los mismos términos fiscales y resolvió que se le coloque al hombre un dispositivo GPS, que la libertad sea monitoreada a través de la tobillera, además debe presentarse de manera semanal en fiscalía por el plazo de tres meses. Todo bajo apercibimiento de que si hay alguna de estas medidas que no cumple, la fiscalía podrá solicitar una más gravosa.