El fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz formularon cargos contra un hombre que persiguió a su pareja con un cuchillo mientras la amenazaba de muerte, provocó daños en la vivienda y la motocicleta de la mujer y en una camioneta oficial, e intimidó a policías que intervinieron para asistirla.

La persiguió amenazándola, tiró un tronco y rompió vidrios

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 22 de octubre, en una vivienda de un barrio ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén. Según la acusación, el imputado, identificado como E.L.G., discutió con su pareja, en el marco de una relación atravesada por la violencia de género.

La mujer salió de la casa para pedir ayuda, pero el hombre la persiguió por la calle con un cuchillo tipo carnicero mientras le gritaba que la iba a matar.

Durante la audiencia realizada el viernes, ambos representantes de la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres explicaron que la escena fue presenciada por dos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de la provincia, quienes realizaban tareas comunitarias en el barrio.

Para proteger a la mujer, interpusieron la camioneta oficial en el camino del agresor y le pidieron que se detuviera. El hombre respondió arrojando un tronco contra el parabrisas y piedras que dañaron la carrocería y una de las ópticas traseras.

Mientras los trabajadores intentaban contenerlo, la mujer regresó a la vivienda para resguardarse. El imputado fue hasta allí y, como ella se negó a abrirle la puerta, rompió los vidrios del frente y dañó la puerta de ingreso. También golpeó la motocicleta de su pareja y rompió partes plásticas, cachas y luces.

Tras el alerta de vecinos, efectivos de la Comisaría 18 acudieron al lugar. El hombre estaba en el patio delantero, armado con un caño y un ladrillo, con los que realizó ademanes intimidantes para impedir que los policías ingresaran y asistieran a la mujer. Finalmente, los efectivos lograron deternerlo.

Quedó detenido: era reincidente

Tras formularle cargos, Islas y Muñoz solicitaron que el imputado permaneciera en prisión preventiva para evitar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y proteger la integridad de la mujer y de los testigos.

Entre los argumentos, destacó que el hombre había cumplido una condena de tres años de prisión efectiva y había sido declarado reincidente por primera vez. La pena finalizó en junio de este año.

La defensa no cuestionó la acusación, pero se opuso a la prisión preventiva y propuso que el hombre cumpliera prisión domiciliaria.

Qué concluyó el juez

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por amenazas calificadas, daño (cuatro hechos) y atentado a la autoridad, todo en concurso real.

Luego fijó un plazo de cuatro meses para la investigación e hizo lugar al pedido de prisión preventiva por un mes, con el objetivo de resguardar los testimonios pendientes y revisar la necesidad de mantener la medida a medida que avance la investigación.