Personal de la Comisaría 52° de Centenario demoró a dos hombres durante un procedimiento realizado durante la noche del jueves, luego de que intentaran evadir un control policial y huyeran a bordo de un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, cuando efectivos que realizaban patrullaje preventivo observaron un Fiat Palio estacionado en inmediaciones de calle Alfonsina Storni, sin patente delantera.

Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor inició la marcha y embistió al personal policial, para luego emprender la huida. Durante la persecución, hizo caso omiso a las señales lumínicas y sonoras del móvil policial y realizó maniobras que representaron un riesgo para terceros.

Finalmente, los ocupantes abandonaron el vehículo en inmediaciones de una peatonal y continuaron la fuga a pie. Ambos fueron alcanzados y demorados a pocos metros del lugar.

Posteriormente, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se dispuso el secuestro del automóvil, que quedó alojado en la Comisaría 52° para la correspondiente requisa vehicular.

En el interior del rodado se observó además una importante suma de dinero, cuya cantidad deberá ser determinada durante las diligencias posteriores.