La aplicación “Neuquén Te Cuida” continúa consolidándose como una herramienta central de prevención, gestión y vinculación entre la ciudadanía y el Estado provincial. De acuerdo con el último informe elaborado por la Policía del Neuquén, correspondiente a enero de 2026, la plataforma mantiene un crecimiento sostenido tanto en usuarios como en trámites realizados.

Desde su lanzamiento, la app alcanzó 334.124 descargas en Play Store y suma 771 usuarios en App Store. En ese período, se gestionaron 173.745 certificados de antecedentes y más de 290 mil turnos para verificación vehicular, cifras que reflejan un alto nivel de utilización por parte de la comunidad.

Uno de los indicadores más relevantes del reporte es el uso de la aplicación para realizar denuncias por narcomenudeo. En total, se registraron 8.886 denuncias a través de la plataforma, lo que evidencia la confianza ciudadana y el compromiso social en la lucha contra la venta de drogas en los barrios.

La posibilidad de denunciar de forma ágil y segura desde el teléfono celular amplió los canales de información para las áreas de investigación. Este mecanismo digital se convirtió en un complemento estratégico para las tareas de inteligencia criminal y el fortalecimiento del trabajo preventivo y operativo en el marco de la desfederalización del narcomenudeo.

En cuanto al botón de emergencia, la aplicación contabiliza 7.043 activaciones de SOS desde su implementación, de las cuales 6.387 corresponden a la ciudad de Neuquén, 227 a Cutral Co y 193 a Zapala.

Con casi 193 mil usuarios activos, más de 335 mil descargas y 8.020 bicicletas registradas —3.510 cargadas por la subsecretaría—, la app se posiciona como uno de los principales canales digitales de gestión y asistencia en la provincia.