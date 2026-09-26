Gracias a las denuncias de vecinos realizadas a través de la aplicación “Neuquén te Cuida”, la Policía neuquina inició una investigación que terminó con un allanamiento y el secuestro de más de medio kilo de marihuana y cocaína fraccionada en el barrio El Trébol, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento permitió además incautar dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la presunta comercialización de drogas.

La pesquisa quedó a cargo de personal del Departamento Antinarcóticos y se extendió durante aproximadamente dos meses. A partir de la información aportada por los vecinos, los investigadores lograron identificar un domicilio que fue posteriormente allanado.

El operativo se concretó el viernes 25 de septiembre, alrededor de las 15.30. Durante el procedimiento fueron detenidas dos mujeres y un hombre, mientras los efectivos avanzaron con el secuestro de distintos elementos.

Marihuana, cocaína y dinero secuestrados

Como resultado del allanamiento, la Policía secuestró 557,3 gramos de cannabis sativa y 5,3 gramos de cocaína, distribuidos en diez dosis. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares y 45 mil pesos en efectivo.

Entre los elementos encontrados había además una agenda con anotaciones y dos balanzas digitales. Según se informó, ambas tenían restos de cocaína, un elemento que fue incorporado a la investigación.

Una investigación iniciada a partir de información aportada mediante Neuquén Te Cuida se extendió durante aproximadamente dos meses.

El procedimiento se enmarca en las investigaciones por microtráfico que lleva adelante la provincia a partir de la desfederalización de este tipo de delitos. El esquema permite que las fuerzas de seguridad provinciales y el Ministerio Público Fiscal intervengan sobre puntos de comercialización de drogas de menor escala.

En ese contexto, las denuncias realizadas por vecinos constituyen una de las vías para detectar posibles lugares de venta y aportar información que luego puede ser sometida a investigación judicial. La intervención forma parte de los operativos destinados a desarticular estructuras de comercialización que funcionan en distintos sectores de la provincia.