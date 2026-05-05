La Justicia imputó este mediodía a un hombre detenido en Puerto Madryn por el homicidio agravado de Sergio Emiliano Coria y ordenó que siga preso durante cuatro meses mientras avanza la investigación del brutal crimen ocurrido en General Roca.

El hecho que conmocionó al Alto Valle ocurrió el 4 de abril, cuando Coria circulaba en su vehículo junto a su pareja, su hijo de apenas un mes, su suegra y una nena de 4 años. En ese momento, según la Fiscalía, el atacante lo sorprendió, aprovechó que frenó y desde una moto le disparó con la clara intención de matarlo.

Producto de las heridas, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió horas después. La escena, marcada por la presencia de toda su familia, profundizó el impacto del crimen.

Qué determinación tomaron desde la Fiscalía

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, una calificación que anticipa un escenario judicial complejo para el acusado.

Asimismo, la acusación se sostiene en un importante caudal de pruebas: intervenciones policiales, informes médicos, pericias criminalísticas, autopsia, testimonios y análisis de telecomunicaciones que permitieron avanzar sobre la reconstrucción del ataque.

Por otro lado, la fiscalía pidió la prisión preventiva al advertir riesgo de fuga y de entorpecimiento, especialmente porque el imputado fue detenido en otra provincia. La defensa se opuso, pero no logró frenar la medida. Finalmente, la jueza de Garantías avaló la imputación y dispuso que el acusado continúe detenido por cuatro meses.