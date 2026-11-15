Se conoció la causa de muerte del hombre que falleció este sábado tras recibir un disparo en el loteo Venezia de Plottier. El hecho ocurrió en medio de una serie de detonaciones que alertaron a los vecinos del sector y motivaron un operativo policial. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El presunto ataque ocurrió el 14 de noviembre, pasadas las 11, en la intersección de las calles Puente Tres Arcos y Río Nihuil. Tras escuchar los disparos, vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de una persona tendida en la calle.

La presencia de los efectivos obligó a restringir la circulación y el movimiento de los residentes en las inmediaciones. El objetivo fue mantener preservada la escena hasta completar las primeras pericias.

Autopsia y una investigación en curso

Los resultados de la autopsia confirmaron que la víctima, cuya identidad aún no fue confirmada, falleció como consecuencia de un disparo en el pecho.

En la investigación participa la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que busca reconstruir las circunstancias del episodio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del Gabinete de Criminalística, que realizaron las diligencias correspondientes para recolectar elementos de interés y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Por el momento, se intenta determinar quién o quiénes participaron del episodio y en qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida del hombre. La investigación continúa para establecer si se trató de un homicidio.