Fuego, oscuridad y una escena devastadora

El silencio de la madrugada se quebró a la 1:32 con un llamado de urgencia. Un incendio avanzaba sin control en una vivienda del barrio Bardas Soleadas, en Plottier. En pocos minutos, el fuego tomó toda la estructura.

Cinco móviles de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, sobre calle Argentino Luna. Las llamas ya habían ganado cada ambiente de la casa. El trabajo fue inmediato, enfocado en contener el incendio y evitar que se propagara.

Pero adentro, la situación era irreversible.

El hallazgo que confirmó lo peor

Mientras avanzaban con las tareas para sofocar el fuego, los bomberos encontraron a un hombre dentro de la vivienda. No presentaba signos vitales.

El médico de guardia del Hospital de Plottier constató la muerte en el lugar. La víctima tenía 41 años.

El incendio había dejado atrás una escena marcada por la destrucción total del inmueble.

Un operativo amplio y preguntas abiertas

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría 7° y de Defensa Civil. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo comenzó el fuego y si hubo algún factor que haya impedido que la víctima pudiera salir.

Por ahora, no hay información oficial sobre las causas del incendio.

Un barrio golpeado por la tragedia

La casa quedó prácticamente destruida. Las pérdidas materiales fueron totales. La muerte del hombre dejó una marca difícil de borrar en el barrio, donde la noticia se conoció con el correr de las horas.

El caso vuelve a poner en foco la rapidez con la que el fuego puede avanzar en una vivienda y las consecuencias que deja cuando no hay margen de reacción.