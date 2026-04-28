Un peligroso incendio se registró antes de las 16 en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Tucumán, entre Juan Manuel de Rosas y Mitre de la ciudad de Rincón de los Sauces. Las llamas fueron de tal magnitud que generaron alarma entre los vecinos, por el miedo de que se extienda a otras propiedades cercanas. El incidente movilizó a tres dotaciones de Bomberos Voluntarios.

“Al arribo, el incendio se encontraba totalmente declarado, por lo que se procedió al despliegue de líneas y tareas de sofocación, armando además un segundo frente de ataque para controlar el foco en planta alta”, informaron desde la institución bomberil.

Durante la emergencia, se solicitó asistencia médica para un menor y una mujer por inhalación de humo, así como para un hombre que sufrió quemaduras en la espalda. Además, personal de EPEN realizó el corte del suministro eléctrico para garantizar la seguridad en la zona.

Una vez controlado el fuego, los bomberos llevaron a cabo tareas de enfriamiento y remoción de escombros, seguido de la ventilación del inmueble. Tras un exhaustivo chequeo que descartó la presencia de puntos calientes o temperatura residual, el lugar fue entregado a la policía, cerrando así una intervención.