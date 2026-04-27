Este domingo una vivienda del barrio Central de Plaza Huincul quedó consumida por las llamas tras un incendio donde una familia lo perdió todo. Ahora los vecinos han puesto en marcha una campaña para ayudar a que la familia salga adelante, consiguiendo donaciones y alimentos para ellos.

La familia damnificada, los Sandoval, quedaron prácticamente sin pertenencias luego del hecho. Frente a esto, vecinos y familiares encabezan esta campaña para colaborar con la reconstrucción del hogar y con los elementos que necesiten en lo inmediato.

El lema de la colecta es “Todos por la familia Sandoval”, la iniciativa busca reunir donaciones económicas y materiales que permitan afrontar los primeros gastos tras el incendio.

En caso de querer colaborar, se puede donar un monto mediante transferencia al alias chumo2023, a nombre de Pablo Nicolás Sandoval, o comunicarse al número 2994167190 para coordinar otro tipo de ayuda.

La comunidad de Plaza Huincul ya comenzó a movilizarse, apelando a la solidaridad para acompañar a la familia afectada y brindarles el apoyo necesario en este momento crítico.

Cómo fue la tragedia

En el incendio del domingo participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron con intensidad para contener las llamas.

Durante las tareas de control encontraron dos gatos sin vida dentro de la vivienda y un perro que aunque fue rescatado sin signos vitales, logró estabilizarse con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente recibió ayuda de un veterinario local.