Una familia de Centenario atraviesa horas de incertidumbre y dolor tras haber sufrido el incendio total de su casilla, en la zona de las Parcelas del Alto, en cercanías a la Ruta 67.

Por el momento se desconoce cómo se inició el fuego en la noche del sábado 24, en la construcción de madera y chapas. Los daños fueron totales y la familia quedó tan solo con lo puesto.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 52 el cual alertó a Bomberos Voluntarios que luego se hicieron presentes en el lugar, aunque no pudieron hacer nada para evitar la destrucción del domicilio.

Por estas horas se inició una campaña solidaria para ayudar a la familia que sufrió hasta la pérdida de dos bicicletas que utilizaban para llevar a los niños desde esa zona alejada hasta la escuela. De acuerdo con lo que informaron, lo que más urge es ropa y frazadas.

Piden para quienes puedan acercar zapatillas número 30 para niño, 42 para una joven y para un hombre. Ropa para niño talles 8, 10 y 12, pantalones para adultos 44 o 46.

Para coordinar la entrega de la donación se puede mediante los teléfonos 2995313937 o 2996270696.