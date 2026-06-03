A un día del voraz incendio que consumió por completo el depósito de La Anónima que abastecía a 30 sucursales, esta mañana de miércoles el humo denso y algunas llamas persisten dentro de la estructura.

A pesar del incansable trabajo de los Bomberos Voluntarios desde la madrugada del martes, aún quedan algunos focos de incendio dentro del depósito, que quedó totalmente destruido y con riesgo de derrumbe.

Sin embargo se aclara a la comunidad que la situación está controlada y que sólo hay un foco grande que es el que larga el humo que se ve en Cipolletti. El resto son pequeños focos por las altas temperaturas y los elementos inflamables.

Según explicaron los bomberos presentes al Móvil de Canal de Noticias 24/7, se ha hecho un amontonamiento de escombros y material para que se incinere solo, ya que los equipos no pueden ingresar al depósito por las chapas y caños de los techos que se mantuvieron, pero podrían caer.

Desde Fiscalía ya se ha empezado una investigación para determinar las causas, aunque por el momento se descarta que haya habido intencionalidad.

Las calles aledañas continúan cortadas para el tránsito por precaución y este miércoles EDERSA realizará tareas de reconfiguración de la red eléctrica, tras haber suspendido la energía preventivamente en la zona.

Cómo continuará la situación

Además aclararon que lo importante es que el fuego está controlado y que el próximo paso es dejar que la estructura se caiga por su propio peso y se vaya consumiendo, para luego proceder a limpiar toda la zona y empezar a retirar escombros.

Por otro lado se espera que durante el día de hoy, con más luz y sin llamas grandes, se acerquen distintas autobombas para intentar apagar lo que queda, sin embargo ya no hay riesgo para la comunidad ni focos preocupantes.