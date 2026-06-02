Los trabajos de enfriamiento continuaron durante la tarde de este martes en el depósito del supermercado La Anónima que se incendió en Cipolletti. En la emergencia trabajaron diez dotaciones de Bomberos Voluntarios, incluyendo personal de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén.

"En total eran más de 30 personas las que participaron del operativo" destacó Ayelén Quijada, directora de Defensa Civil del municipio local en diálogo con Entretiempo por AM550. Destacó que "las pérdidas fueron totales, todo el perímetro del galpón del depósito de La Anónima se perdió por completo".

Un siniestro que pudo haber terminado en tragedia

Pese a la escala del incendio, Quijada resaltó que "no tuvimos daños mayores en lugares lindantes porque la gente que vivía cerca del galpón ya había sido reubicada en viviendas. Gracias a Dios no tuvimos pérdidas de personas ni personas con quemaduras, tampoco hubo bomberos lesionados".

En un primer momento convocaron a una ambulancia y personal de salud se acercó para atender a los empleados del depósito que fueron los primeros que tuvieron contacto con el humo, pero solamente fue un control preventivo. "Apenas llegamos se evacuó todo el perímetro. Había gente en la plaza y también se evacuó todo el sector de la calle Fernández Oro" detalló la titular de Defensa Civil.

Treinta personas cumplían tareas en la empresa cuando se inició el fuego

La tarea del personal de la dirección de Defensa Civil fue evacuar a los empleados de La Anónima. "Hicimos el conteo del personal para verificar que estuvieran todos y, una vez corroborado eso, comenzaron a trabajar los bomberos", explicó Quijada. Eran 29 personas en total, incluyendo trabajadores y el gerente.

En el lugar armaron un puesto de comando de incidentes para organizar las tareas que restan realizar en depósito incendiado. "Por el momento vamos a estar durante toda la noche con personal de Bomberos", precisó Ayelén Quijada. Además, adelantó que "No sabemos cuántos días demandará, pero va a llevar bastante trabajo y varias jornadas".

Trabajan para evitar el colapso de las paredes

La directora de Defensa Civil explicó que la estructura metálica del techo ya cedió, al igual que los laterales de ese mismo material, pero las tareas de Bomberos apuntan a evitar que se derrumben las paredes de cemento.

"Por el momento, la calle Tres Arroyos permanecerá cortada hasta que el personal de Bomberos considere que ya no es necesario continuar con el enfriamiento", señaló Quijada. Además, insistió que debe mantenerse restringida la circulación por seguridad, "no pueden circular ni transeúntes ni vehículos, algunos intentan pasar caminando, pero no estamos dejando pasar a nadie. Es peligroso".

"Solamente pueden ingresar los vehículos de emergencia y el personal autorizado", concluyó.

La entrevista completa: