El Día Nacional del Bombero Voluntario tuvo este año un significado muy distinto para el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Lo que estaba previsto como una jornada de reconocimiento y actividades quedó completamente alterado por el incendio que, minutos después de la medianoche, destruyó el depósito regional de La Anónima.

Desde las primeras horas de la emergencia, decenas de bomberos de distintas localidades trabajaron de manera ininterrumpida para contener el fuego y evitar que la situación derivara en consecuencias aún más graves. Según confirmó el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Raúl Vena, no hubo víctimas ni personas heridas.

A media mañana del lunes, el incendio permanecía contenido, aunque todavía no controlado por completo. El intenso calor seguía afectando la estructura del edificio, que sufrió daños totales y podría continuar colapsando en las próximas horas.

Un festejo suspendido por una emergencia histórica

Cada 2 de junio, los Bomberos Voluntarios de Cipolletti realizan actividades tradicionales para conmemorar su día. Entre ellas, el izamiento de la bandera, la formación institucional frente a los monumentos y un desayuno compartido con el personal.

Sin embargo, este año la agenda cambió por completo.

"Pasadas las 12 de la noche nos sorprendió este voraz incendio", relató Vena durante una entrevista radial. Desde ese momento, todos los recursos disponibles fueron destinados al operativo desplegado en el predio afectado.

La emergencia obligó a suspender cualquier actividad conmemorativa y concentrar los esfuerzos en una de las intervenciones más complejas de los últimos tiempos en la ciudad.

Más de 50 bomberos trabajaron en el operativo

El combate contra las llamas requirió un importante despliegue regional.

Según estimó Vena, entre 40 y 50 bomberos trabajaron en simultáneo durante las primeras horas del operativo. Participaron dotaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos y Neuquén.

Además del trabajo de los cuerpos de bomberos, también colaboraron organismos municipales y equipos de apoyo logístico para garantizar el abastecimiento de agua y la seguridad en la zona.

La magnitud del incendio obligó a sostener relevos permanentes debido al desgaste físico que implica una intervención de tantas horas.

Un incendio sin víctimas, pero con daños totales

Uno de los datos más destacados de la emergencia es que no hubo que lamentar personas heridas ni fallecidas.

De acuerdo con la información brindada por Vena, los trabajadores que se encontraban en el lugar lograron advertir la situación a tiempo y abandonar el sector antes de que el fuego avanzara.

La estructura del depósito, en cambio, sufrió una destrucción prácticamente total.

"Consumió totalmente el edificio y todo lo que había en su interior", explicó el dirigente bomberil.

Las altas temperaturas también afectaron la resistencia de las estructuras metálicas, provocando derrumbes parciales y generando riesgo de nuevos colapsos.

¿Por qué el incendio tuvo tanta repercusión?

Las imágenes del siniestro rápidamente trascendieron el ámbito local y comenzaron a difundirse en medios de todo el país.

Vena reconoció que durante la mañana recibió consultas y mensajes de distintos puntos de Argentina interesados en conocer la evolución del operativo.

La dimensión del incendio, sumada a las impactantes columnas de humo visibles desde varios kilómetros de distancia, convirtió al hecho en uno de los acontecimientos más comentados de la jornada.

Una fecha que reflejó el verdadero espíritu del servicio

Más allá de los homenajes, el incendio terminó mostrando en tiempo real el trabajo que realizan los bomberos voluntarios.

Mientras gran parte de la comunidad intentaba comprender la magnitud de la emergencia, los efectivos permanecían trabajando en relevos, enfrentando el humo, el calor extremo y el riesgo estructural.

Paradójicamente, el Día Nacional del Bombero encontró a los servidores públicos haciendo exactamente aquello por lo que son reconocidos: proteger vidas y bienes en situaciones límite.