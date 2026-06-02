El devastador incendio que redujo a cenizas el centro de distribución regional de La Anónima en Cipolletti comenzó fuera del predio de la empresa, en los galpones abandonados del sector ferroviario que habían sido recuperados recientemente por el municipio. Como anticipó en exclusivo Mejor Informado, fue ratificado por el Ministerio Público que confirmó la información y que se aguarda que el fuego se extinga por completo para que los peritos puedan ingresar a la zona cero y determinar dónde comenzó todo, si hubo algún acelerante y quién pudo haber estado detrás del siniestro.

A medida que las llamas ceden, también empieza a despejarse uno de los mayores interrogantes que dejó la tragedia. Durante las primeras horas, todas las miradas apuntaban al interior del gigantesco depósito que abastecía a buena parte de la Patagonia. Sin embargo, el avance de la investigación cambió el eje del caso y llevó la atención hacia los galpones abandonados ubicados junto al predio.

Fue precisamente esa línea de investigación la que Mejor Informado reveló desde temprano, cuando distintas fuentes vinculadas al operativo señalaron que el foco inicial no estaba dentro de La Anónima. Ahora, el Ministerio Público Fiscal confirmó que los primeros indicios recolectados apuntan a que las llamas ingresaron desde una construcción colindante abandonada y que, por el momento, no existen evidencias que permitan afirmar que el ataque estuvo dirigido contra la empresa.

El dato no es menor. Los inmuebles bajo la lupa habían sido desalojados días atrás en un operativo municipal destinado a recuperar estructuras ferroviarias ocupadas de manera irregular. Desde entonces, ese sector quedó en el centro de las sospechas y pasó a ser una pieza clave para reconstruir las horas previas al desastre.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo extremadamente complejo. El incendio arrasó con todo a su paso. Las estructuras metálicas colapsaron, la mercadería quedó destruida y las temperaturas registradas durante el siniestro fueron tan extremas que gran parte de las evidencias quedaron ocultas bajo toneladas de escombros y material calcinado.

Por eso, los investigadores todavía no pueden responder la pregunta más importante: cómo empezó realmente el fuego. La respuesta dependerá de las pericias que comenzarán recién cuando el lugar sea declarado seguro. Hasta entonces, la causa avanza sobre testimonios, registros parciales y los primeros indicios recogidos en el terreno.

Y lo que buscarán los especialistas no será un dato menor. Los peritos deberán identificar el punto exacto de inicio del incendio, establecer el recorrido que hicieron las llamas, determinar si existió algún elemento acelerador que potenciara la propagación y, fundamentalmente, definir si hubo intervención humana en el origen del fuego.

En paralelo, otra carrera se libra lejos de los escombros. Los investigadores intentan recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los DVR donde se almacenaban las imágenes quedaron completamente destruidos por el incendio, pero existe la posibilidad de que parte del material haya quedado respaldado en servidores externos. Si eso ocurre, las filmaciones podrían transformarse en la prueba más importante de toda la causa.

Las imágenes podrían mostrar qué ocurrió en los minutos previos al inicio del fuego, quiénes estuvieron en el sector bajo sospecha y cuál fue el recorrido de las primeras llamas antes de convertirse en un infierno imposible de controlar. También se solicitaron grabaciones al sistema 911 RN Emergencias, para poder analizar minutos previos y posteriores al comienzo del incendio.

La verdad todavía permanece sepultada bajo cenizas, hierros retorcidos y estructuras derrumbadas. Pero cuando el humo desaparezca por completo y los peritos ingresen al corazón del desastre, comenzará la etapa decisiva de una investigación que busca responder una pregunta que mantiene en vilo a toda la región: quién, cómo y por qué se originó el fuego que arrasó uno de los centros logísticos más importantes de la Patagonia.