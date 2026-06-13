Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo un depósito de madera utilizado como obrador y pañol en una obra en construcción de Villa La Angostura. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el Barrio Norte y demandó un amplio operativo de emergencia para evitar que las llamas se propagaran a sectores cercanos.

Cómo fue el incendio voraz que destruyó el depósito en una obra en construcción de Villa La Angostura

Según la información difundida por los organismos intervinientes, el alerta ingresó a las 00:29 por un incendio fuera de control en un predio ubicado sobre la calle Lácar al 500. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la estructura completamente afectada por el fuego.

Los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura trabajaron durante horas para controlar las llamas en la obra de barrio Norte - Foto: GentilezaUn incendio voraz destruyó un obrador en el barrio Norte de Villa La Angostura - Foto: Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura

En el operativo participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, con apoyo de personal policial y de un camión cisterna municipal que colaboró en el abastecimiento de agua para las tareas de extinción. Los brigadistas desplegaron líneas de ataque directas hasta lograr contener el avance de las llamas y extinguir los focos remanentes.

Las autoridades confirmaron que al momento del incendio no había personas dentro de la construcción, por lo que no se registraron heridos ni víctimas. Tampoco se informó sobre personas demoradas o detenidas en relación con el hecho.

Mientras se realizan las actuaciones correspondientes, se busca determinar el origen del fuego. Hasta el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre las causas que provocaron el siniestro.