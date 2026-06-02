Tras la destrucción casi total del depósito de La Anónima, ubicado en Cipolletti, salieron a la luz las imágenes de los trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del incendio, intentando desesperadamente frenar el avance de las llamas.

Los mismos contaban con una manguera y matafuegos, con los cuales intentaron evitar el fuego y colaborar entre todos. Sin embargo, al notar que las llamas se volvían más grandes y voraces, debieron evacuar inmediatamente y abandonar su lugar de trabajo.

En diálogo con Canal de Noticias 24/7, Mariano Urra, uno de los empleados, relató que al momento del incendio eran alrededor de 28 personas en el lugar. Fue a las 2.20 cuando vieron las primeras llamas.

Foto Prima Multimedios.

Según su testimonio, el incendio comenzó desde afuera, en un galpón lindero que se encuentra abandonado. El mismo está separado del depósito por una pared de concreto y chapa, sin embargo logró pasar hacia las instalaciones y la desesperación fue total. Aunque en un comienzo el humo iba por arriba, luego bajó y comprometió a todos los presentes.

Los empleados huyeron por las salidas de emergencia y aclararon que, aunque algunos llegaron a inhalar el humo denso, todos se encuentran bien y sin lesiones.

Foto Prima Multimedios.

Urra sostiene que, por lo que vieron y lo que suponen, personas en situación de calle habrían prendido una fogata para calefaccionarse en el galpón de al lado. Sin embargo eso se habría descontrolado y originó un incendio de magnitudes increíbles.

El trabajador aclaró que no era frecuente que estas personas estén allí, pero que puede haber ocurrido.

En cuanto a su situación laboral, ya que el depósito destruido abastecía a 30 sucursales de la región, indicó que sus superiores por ahora les han adelantado que los reubicarán en otros puestos o sedes de trabajo.

Foto Prima Multimedios.

La entrevista completa