Ya son casi 10 horas de trabajo intenso de distintas dotaciones de Bomberos Voluntarios de todo el Alto Valle, que se han concentrado en apagar el enorme incendio en el depósito de La Anónima, en calle Tres Arroyos de Cipolletti.

El fuego comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, despertando a gran parte de la ciudad con explosiones, olor a humo y una luz roja intensa que se veía a kilómetros.

Así se veía el cielo a las 3 de la madrugada en Cipolletti.

Según la información recabada por el personal policial que arribo al lugar apenas comenzado el fuego, testigos aseguraron, el fuego no habría iniciado dentro de las instalaciones, sino en las estructuras ferroviarias abandonadas ubicadas en el predio lindero.

El depósito del supermercado regional abastecía a 30 sucursales y hasta el momento se estima que las pérdidas han sido totales.

Los Bomberos en medio de los trabajos a la madrugada.

Desde el momento en el que se evidenció la magnitud del hecho, intervienen dotaciones tanto de Cipolletti como de Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén, en total son diez, quienes alrededor de las 8 lograron contener el fuego.

Cómo está la situación ahora

Sin embargo, a casi 10 horas de comenzado el incendio aún se puede ver cómo sigue saliendo humo y siguen ardiendo elementos del depósito. Aunque se observa que gran parte de la estructura sigue en pie, su interior está completamente quemado y la preocupación es total, tanto para la empresa como para sus trabajadores y demás sucursales.

Se trata de uno de los incendios más graves del último tiempo en la zona y deja una postal devastadora: los bomberos totalmente agotados tras estar conteniendo las llamas desde la madrugada, sentados observando la magnitud de la situación.