Un episodio de tensión se registró en el Instituto Penitenciario Provincial N°3, en Trelew, donde una pelea entre internas terminó con un incendio dentro de un pabellón femenino. En ese sector está alojada la madre de Ángel López, el niño cuyo caso generó conmoción en Chubut.

El foco se desató en el módulo 1, sobre la Ruta Nacional 3. El personal del establecimiento intervino de inmediato para apagar las llamas, que se originaron en un trozo de colchón. La situación se controló rápidamente y no se registraron personas heridas.

El conflicto entre internas generó el incendio dentro del módulo

El jefe del penal, Gabriel Araujo, explicó que el incidente comenzó tras una discusión entre dos mujeres alojadas en ese sector. El enfrentamiento escaló y una de ellas prendió fuego un elemento dentro de la celda.

Los agentes actuaron con rapidez para contener el fuego, despejar el área y evitar que el humo y las llamas se extendieran a otras dependencias.

Las autoridades confirmaron que no hubo relación con la causa

En un primer momento surgieron dudas sobre una posible conexión con el caso Ángel López. Sin embargo, desde la dirección del establecimiento descartaron esa hipótesis y aseguraron que se trató de un conflicto interno sin vínculo con esa investigación.

La mujer mencionada continúa detenida con prisión preventiva mientras avanza la causa judicial que investiga la muerte del niño.

Tras el episodio, el penal retomó su funcionamiento habitual. Desde el servicio penitenciario indicaron que reforzaron los controles en el módulo para evitar nuevos incidentes.