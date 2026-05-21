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Rescate heroico

Bomberos de Centenario rescataron a una potranca que pasó un día atrapada en un canal de riego

El animal pasó horas atrapado hasta que se movilizaron distintos servicios para realizar el operativo.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 18:46
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A simple vista no presentaba heridas ni lesiones. Fotos: Centenario Digital.

Una potranca fue rescatada por bomberos voluntarios de Centenario en el canal de riego de Vista Alegre Sur, entre las calles rurales 11 y 12, durante el mediodía del jueves 21, cuando fueron alertados por la municipalidad de esa localidad y acudieron.

Según se supo, el animal estaba desde el miércoles por la tarde noche atrapada en el lugar, que afortunadamente actualmente no cuenta con agua.

Durante el rescate en el lugar también intervinieron inspectores de Tránsito ya que debieron maniobrar con cuerdas para poder enlazarla y luego subirla desde el canal cementado hacia uno de los laterales.

Afortunadamente lograron rescatarla y restituirla a su propietario, quien estuvo presente en el operativo y se la llevó a su domicilio sana y sin heridas.

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