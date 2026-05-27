Una madrugada de desesperación y angustia golpeó de lleno a la Fundación Creando Futuro. Un incendio desatado en plena noche arrasó con el salón de usos múltiples de la chacra Adra, ubicada a unos 30 kilómetros de Viedma, cerca de San Javier, dejando prácticamente destruido el espacio donde decenas de jóvenes encontraban contención, comida y acompañamiento para salir adelante.

El fuego comenzó alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles y avanzó con una velocidad devastadora. Según explicó el cura párroco Luis García Rodríguez, las primeras sospechas apuntan a un cortocircuito en la zona del techo. Las llamas se expandieron rápidamente cuando parte de la estructura comenzó a desplomarse sobre el interior del salón.

Pero además del daño material, el golpe emocional es enorme para toda la comunidad. En ese espacio funcionaban los Umbrales 3 y 4 de Hogares de Cristo, dependientes de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Allí no solo se servían comidas todos los días: también se realizaban talleres, reuniones familiares, actividades religiosas y encuentros terapéuticos para jóvenes atravesados por consumos problemáticos y situaciones extremas de vulnerabilidad.

La escena fue descubierta por uno de los propios jóvenes alojados en el predio. El muchacho se levantó para ir al baño y notó que no había energía eléctrica. Instantes después vio un resplandor que salía desde el salón principal. Cuando miró hacia el edificio, el fuego ya había tomado gran parte de la estructura y las llamas iluminaban la oscuridad de la chacra.

Mientras las pericias intentan determinar con precisión qué originó el incendio, desde la fundación comenzaron una campaña urgente para reconstruir el lugar. El sacerdote pidió colaboración inmediata para conseguir una carpa de gran tamaño que permita continuar provisoriamente con las actividades. Además, confirmó que el fuego destruyó mesas, sillas, platos, cubiertos y prácticamente todos los elementos que utilizaban diariamente.

“Tenemos un grupo de jóvenes muy comprometidos y con muchísima energía. Si conseguimos ayuda económica, estoy seguro de que podremos levantarlo nuevamente en unos meses”, expresó el padre Luis en Noticias Net, todavía conmocionado por lo ocurrido. Las donaciones para colaborar con la reconstrucción pueden realizarse a través del alias difundido por Hogares de Cristo en sus redes sociales.

Ahora, mientras arquitectos y colaboradores evalúan el estado del techo y los daños estructurales, unas 30 personas quedaron sin el principal espacio de encuentro y contención que tenían en la chacra.