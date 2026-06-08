Momentos de preocupación se vivieron este lunes en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, cuando un incendio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y a evacuar preventivamente a unas 60 personas.

El episodio se registró en una zona de servicios ubicada en el subsuelo del predio ferial, donde por causas que aún son materia de investigación se produjo un foco ígneo que generó una importante presencia de humo.

Apenas se detectó la situación, se activó el protocolo de emergencia y comenzó la evacuación ordenada de trabajadores, personal afectado a distintas actividades y personas que se encontraban dentro de las instalaciones.

Según informaron fuentes del operativo, unas 60 personas lograron autoevacuarse sin inconvenientes antes de la llegada de los equipos de rescate, mientras los bomberos avanzaban con las tareas para controlar el fuego y evitar su propagación hacia otros sectores del complejo.

El foco se habría originado en una cocina emplazada en el subsuelo del edificio. La rápida intervención permitió contener las llamas y evitar daños de mayor magnitud dentro de uno de los espacios feriales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el procedimiento trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, personal de Defensa Civil, agentes de seguridad y equipos del SAME, que fueron convocados de manera preventiva ante la posibilidad de personas afectadas por la inhalación de humo.

Como consecuencia del incidente, tres mujeres debieron recibir asistencia médica en el lugar por cuadros compatibles con inhalación de humo, aunque ninguna de ellas presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado urgente a un centro asistencial.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción y ventilación, parte del predio permaneció restringido para permitir el trabajo de los equipos especializados y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en la zona.

Las imágenes registradas durante el operativo mostraron una importante columna de humo emergiendo desde uno de los sectores internos de La Rural, situación que generó preocupación entre quienes transitaban por las inmediaciones del predio.

Una vez controlado el incendio, comenzaron las pericias destinadas a establecer el origen del foco y determinar si existió alguna falla técnica, desperfecto eléctrico o incidente operativo que pudiera haber desencadenado el siniestro.

Las autoridades señalaron que la situación fue controlada sin mayores consecuencias y destacaron la rápida respuesta de los sistemas de emergencia y evacuación.

Por el momento, la investigación continúa para determinar las causas exactas del incendio que movilizó a bomberos, servicios médicos y fuerzas de seguridad en uno de los principales centros de exposiciones y eventos de la Ciudad de Buenos Aires.