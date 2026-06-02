El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el enorme operativo desplegado por el Municipio para colaborar en el combate del feroz incendio que destruyó por completo el depósito regional de La Anónima y aseguró que la reciente relocalización de familias que vivían junto al predio evitó una tragedia mayor. Camiones de Servicios Públicos asistieron a las autobombas durante toda la emergencia, mientras que Protección Civil trabajó para resguardar la zona y garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores.

Mientras las columnas de humo todavía dominaban el sector de calle Tres Arroyos y los bomberos continuaban combatiendo focos remanentes, Buteler recorrió la zona afectada junto al jefe de Bomberos y personal municipal para evaluar de primera mano los daños que dejó uno de los incendios más impactantes que recuerde la ciudad en los últimos años.

El jefe comunal utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la magnitud del siniestro, que comenzó durante la madrugada y avanzó con una velocidad demoledora sobre las instalaciones de la empresa. Las llamas provocaron derrumbes, explosiones y pérdidas totales en el depósito regional desde donde se abastece a unas 30 sucursales de la cadena de supermercados, generando un escenario de extrema complejidad para los equipos de emergencia.

Camiones de Servicios Públicos llevaron agua para reabastecer a las autobombas

Sin embargo, en medio de semejante destrucción, Buteler remarcó lo que consideró el dato más importante de toda la jornada: hasta el momento no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. "Esa es sin dudas la mejor noticia", sostuvo el intendente al referirse a una emergencia que movilizó recursos de toda la región.

Además, el mandatario municipal destacó el trabajo coordinado que permitió enfrentar una situación crítica. Durante horas, camiones cisterna y vehículos de Servicios Públicos colaboraron de manera permanente con las autobombas que combatían el fuego. El aporte de agua resultó clave para sostener las tareas de enfriamiento y ataque a los distintos focos que se generaban dentro del enorme predio afectado.

Por otra parte, Protección Civil municipal desplegó un amplio operativo preventivo para aislar el sector, ordenar la circulación y evitar que vecinos se acercaran a una zona considerada de alto riesgo debido a las explosiones, los derrumbes estructurales y la posibilidad de nuevos focos de incendio.

En su mensaje, Buteler también aprovechó para remarcar una situación que, a la luz de los acontecimientos, cobra una dimensión especial. Se trata de la reciente relocalización de las familias que habitaban construcciones precarias en inmediaciones de las vías y muy cerca del depósito que terminó consumido por las llamas.

"Viendo la magnitud del incendio, queda claro que esa decisión evitó una tragedia mucho mayor", afirmó el intendente, en una frase que rápidamente se transformó en uno de los puntos centrales de su publicación. El planteo pone en valor una medida que había generado debate y que hoy aparece vinculada a la posibilidad de haber evitado víctimas en una zona que quedó arrasada por el fuego.

Mientras tanto, el trabajo en el lugar está lejos de terminar. Las tareas de enfriamiento, remoción de estructuras colapsadas y evaluación de daños continuarán durante varios días. La destrucción del depósito es total y los peritos deberán determinar ahora cómo se originó el incendio que mantuvo en vilo a Cipolletti y que dejó una postal impactante de humo, fuego y pérdidas millonarias.

Por estas horas, la ciudad sigue atenta a la evolución del operativo y a los resultados de la investigación. Lo único claro es que el incendio dejó una huella profunda en uno de los centros logísticos más importantes de la región y abrió nuevos interrogantes sobre las causas que desataron el desastre.