El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido agradeció personalmente al personal de Limpieza Urbana de la Municipalidad por cómo quedaron las adyacencias al Monumento a San Martín, en pleno centro de la ciudad, luego de lo que fue el triunfo de la Selección Argentina ayer por la tarde ante Inglaterra para meterse por segunda vez consecutiva en una final mundialista, que se disputará el próximo domingo ante España en Nueva Jersey.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Gaido expresó: “¡Argentina somos equipo! Hoy después de 50.000 almas festejando, ¡la ciudad impecable! Gracias a este equipo que formamos en la municipalidad, gracias a cada trabajador, trabajadora que sientes esta camiseta. ¡Vamos Argentina!”.



