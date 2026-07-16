¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
POST TRIUNFO DE ARGENTINA

Mariano Gaido agradeció personalmente a quienes limpiaron el Monumento a San Martín, tras los festejos por el mundial

El intendente de Neuquén agradeció al personal de Limpieza Urbana de la Municipalidad por cómo quedaron las calles en la zona céntrica luego de la victoria de la Selección ante Inglaterra para meterse en otra final mundialista.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 16 de julio de 2026 a las 10:09
PUBLICIDAD
Gaido agradeció el trabajo de limpieza en calles tras el triunfo de la Selección ante Inglaterra.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido agradeció personalmente al personal de Limpieza Urbana de la Municipalidad por cómo quedaron las adyacencias al Monumento a San Martín, en pleno centro de la ciudad, luego de lo que fue el triunfo de la Selección Argentina ayer por la tarde ante Inglaterra para meterse por segunda vez consecutiva en una final mundialista, que se disputará el próximo domingo ante España en Nueva Jersey.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Gaido expresó: “¡Argentina somos equipo! Hoy después de 50.000 almas festejando, ¡la ciudad impecable! Gracias a este equipo que formamos en la municipalidad, gracias a cada trabajador, trabajadora que sientes esta camiseta. ¡Vamos Argentina!”.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD