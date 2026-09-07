Tras conocer la noticia del hombre que murió atropellado en pleno centro de General Roca el jueves pasado, una nueva noticia indigna a la comunidad. Sus familiares denunciaron que alguien se llevó la billetera que llevaba consigo la víctima del accidente.

El hombre identificado como Dante Zinelli, circulaba en bicicleta y fue impactado por un Volkswagen Gol en la esquina de 9 de Julio y España, en pleno centro de General Roca. El fuerte impacto le provocó heridas gravísimas y falleció en el lugar.

El automóvil era conducido por un hombre y, por el momento, no se pudo establecer con precisión cómo se produjo la colisión.

Tras el violento choque, el hombre que iba en bicicleta quedó gravemente herido sobre la calzada. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero pese a las tareas de asistencia no pudieron evitar el desenlace fatal.

La desaparición de la billetera y el posterior alivio

Posteriormente su familia comentó que la billetera que sabían que llevaba Dante consigo al momento del siniestro no estaba en el lugar ni les fue entregada. A partir de esto solicitaron colaboración a los vecinos para poder recuperarla.

Afortunadamente, dos días después, el sábado, la familia confirmó que apareció la billetera y agradecieron la difusión. La misma contenía fotos y recuerdos de valor.

La billetera apareció durante la jornada del viernes, según confirmó la familia y dieron por finalizada la búsqueda en medio de un momento de dolor y luto.