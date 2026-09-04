La Fiscalía de turno de General Roca activó la búsqueda de Francisco Ali Ciarello, de 20 años, y solicitó la colaboración de la comunidad para poder establecer dónde se encuentra. Desde el Ministerio Público Fiscal difundieron sus características físicas y habilitaron distintas vías para aportar información que permita encontrarlo. Según se informó, al momento de su desaparición se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

El joven mide aproximadamente 1,75 metros, es de tez blanca, tiene el cabello corto y castaño claro y ojos marrones. Como rasgo particular, los investigadores indicaron que utiliza un aro con brillo en la oreja izquierda, una característica que podría facilitar su identificación.

Por el momento, la Fiscalía no informó cuándo fue visto por última vez ni cuáles fueron las circunstancias en las que se perdió contacto con él. Tampoco se brindaron detalles sobre los motivos que llevaron a activar la búsqueda, por lo que esos aspectos forman parte de la información que se intenta establecer.

Mientras tanto, la búsqueda quedó en manos de los organismos correspondientes y se pidió especial atención a cualquier dato que pueda resultar útil. Una información aparentemente menor puede ser determinante para reconstruir los últimos movimientos del joven y establecer dónde pudo haber sido visto.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que quienes tengan algún dato sobre el paradero de Ciarello deben comunicarse inmediatamente con el 911, acercarse a la dependencia policial más cercana o comunicarse directamente con la Fiscalía de Roca. Para aportar información también se encuentra habilitado el teléfono (0298) 15 4231271, correspondiente a la Fiscalía de Roca.