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Martes 14 de Abril, Neuquén, Argentina
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Robo que afectó a los vecinos

Indignación en Roca: entraron a asistir a un paciente, les robaron la radio y la ambulancia quedó fuera de servicio

Una ambulancia del sistema público de Roca quedó fuera de servicio tras el robo de su equipo de radio. El hecho ocurrió en la zona de Tránsito Toledo y Costa Rica y generó indignación por el impacto directo en la atención de urgencias

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 14 de abril de 2026 a las 10:11
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El equipo sustraído es clave para coordinar emergencias en la ciudad

En las últimas horas se produjo un hecho que generó indignación en el sistema de salud: desconocidos robaron un equipo de radio de una ambulancia del servicio público de emergencias (SIARME) en Roca. El episodio ocurrió en la zona de calles Tránsito Toledo y Costa Rica, luego de que la unidad acudiera a un domicilio para asistir a un paciente.

El episodio se produjo mientras el personal sanitario ingresaba a la vivienda. Al regresar al móvil, constataron el faltante de una radio de comunicación, que es una herramienta clave para el funcionamiento del servicio y de un sello personal perteneciente a una enfermera. La pérdida del equipo dejó a la ambulancia inhabilitada y fuera de servicio, lo que genera un impacto directo en la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

Desde el sistema de emergencias manifestaron su preocupación y remarcaron la importancia de recuperar los elementos robados, especialmente la radio, fundamental para la coordinación de las intervenciones. La comunicación entre móviles y la central es indispensable para garantizar tiempos de respuesta adecuados y la seguridad de pacientes y trabajadores.

El hecho generó indignación en la comunidad y en el personal de salud, que consideró inadmisible que se ataque a un servicio esencial. La ambulancia había sido convocada para atender una urgencia y, en ese contexto, quedó expuesta a la acción de los delincuentes.

Las autoridades solicitaron colaboración a la población para aportar cualquier dato que permita dar con los responsables o recuperar los elementos sustraídos. La información puede ser canalizada a través de la Policía, que interviene en la investigación.

Asimismo, se solicitó la necesidad de reforzar la seguridad en los móviles sanitarios y en las zonas de mayor vulnerabilidad, ya que la pérdida de equipamiento afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

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