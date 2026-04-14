En las últimas horas se produjo un hecho que generó indignación en el sistema de salud: desconocidos robaron un equipo de radio de una ambulancia del servicio público de emergencias (SIARME) en Roca. El episodio ocurrió en la zona de calles Tránsito Toledo y Costa Rica, luego de que la unidad acudiera a un domicilio para asistir a un paciente.

El episodio se produjo mientras el personal sanitario ingresaba a la vivienda. Al regresar al móvil, constataron el faltante de una radio de comunicación, que es una herramienta clave para el funcionamiento del servicio y de un sello personal perteneciente a una enfermera. La pérdida del equipo dejó a la ambulancia inhabilitada y fuera de servicio, lo que genera un impacto directo en la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

Desde el sistema de emergencias manifestaron su preocupación y remarcaron la importancia de recuperar los elementos robados, especialmente la radio, fundamental para la coordinación de las intervenciones. La comunicación entre móviles y la central es indispensable para garantizar tiempos de respuesta adecuados y la seguridad de pacientes y trabajadores.

El hecho generó indignación en la comunidad y en el personal de salud, que consideró inadmisible que se ataque a un servicio esencial. La ambulancia había sido convocada para atender una urgencia y, en ese contexto, quedó expuesta a la acción de los delincuentes.

Las autoridades solicitaron colaboración a la población para aportar cualquier dato que permita dar con los responsables o recuperar los elementos sustraídos. La información puede ser canalizada a través de la Policía, que interviene en la investigación.

Asimismo, se solicitó la necesidad de reforzar la seguridad en los móviles sanitarios y en las zonas de mayor vulnerabilidad, ya que la pérdida de equipamiento afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema público de salud.