La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa), cuestionó la reciente decisión del gobierno nacional de desarticular el Plan Remediar, programa que durante más de dos décadas garantizó la provisión regular de medicamentos en los centros de atención primaria.

El plan, instaurado inicialmente como una política de focalización, fue consolidándose como herramienta clave para sostener la estrategia de atención primaria de la salud y reducir inequidades territoriales y sociales. Su interrupción, bajo la responsabilidad sanitaria del ministro Mario Lugones, deja a provincias y municipios sin capacidad presupuestaria suficiente ante la imposibilidad de reemplazar esa cobertura, profundizando un escenario de exclusión sanitaria.

Desde ASSPUR se advirtió que el desmantelamiento del programa implica un grave retroceso en las políticas públicas de acceso universal a medicamentos. “Donde antes había garantía de derechos, se instala una lógica de abandono, mercantilización y desigualdad en el acceso a tratamientos básicos”, señalaron.

Las consecuencias, remarcaron, no son hipotéticas: tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan, internaciones evitables y vidas en riesgo por una decisión política. La interrupción de políticas que aseguraban medicamentos esenciales no es un acto administrativo neutro, sino una medida con efectos concretos sobre la salud de la población.

ASSPUR denunció este vaciamiento como un acto de profunda irresponsabilidad sanitaria y social, exigiendo que quienes lo impulsan asuman la responsabilidad por el daño que provocará. “Dejar sin cobertura a millones de habitantes aumenta la vulnerabilidad, la fragilidad y el desamparo”, concluyeron.