Un operativo policial realizado este sábado en la localidad de Godoy permitió desarticular un cultivo ilegal de cannabis sativa, tras una investigación de varias semanas encabezada por la Policía de Río Negro.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Hugo Horacio Greca, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. La intervención incluyó a efectivos del COER, la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, con base en Villa Regina, y personal de la Subcomisaría 65° de Godoy.

Investigación previa y detección del cultivo

La causa se inició a partir de tareas de observación realizadas por una unidad especial, que detectó una plantación visible desde la calle en una casa del barrio Ceferino.

Ese indicio motivó el inicio de actuaciones, con la intervención de la Justicia Federal.

En el marco de la investigación, se verificó si existían autorizaciones para el cultivo a través del registro REPROCANN. Sin embargo, los datos recabados no lograron justificar la magnitud de la plantación detectada.

Esto reforzó la hipótesis de una actividad por fuera del marco legal vigente.

Resultado del operativo

El allanamiento se concretó durante la mañana del sábado, con un despliegue coordinado que permitió asegurar el lugar sin incidentes.

Elementos secuestrados

81 plantas de cannabis sativa, de entre medio metro y casi tres metros de altura

122 gramos de cogollos ya procesados y fraccionados para la venta

Teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Otros elementos de interés para la causa

Los cogollos estaban distribuidos en distintos envoltorios, lo que indicaría su preparación para la comercialización.

Personas identificadas

En el lugar fueron identificadas cuatro personas adultas, todas residentes del domicilio allanado. Quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento contó con la participación conjunta de distintas áreas de la Policía de Río Negro, lo que permitió una intervención rápida y efectiva.

Las tareas incluyeron recolección de material fílmico y documental, que será analizado para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones.