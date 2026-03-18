Un rastro que se pierde en plena zona rural

La Policía de la provincia del Neuquén desplegó un operativo para encontrar a Segundo Daniel Artigas, un hombre de 77 años que fue visto por última vez el pasado 14 de marzo en el paraje Huarenchenque, en el departamento Picunches.

Se trata de una zona rural, con extensas distancias y escasa circulación, lo que complica las tareas de búsqueda y hace más difícil reconstruir los movimientos del hombre en las horas previas a su desaparición.

Rastrillajes sin resultados

Durante la tarde del martes se llevó adelante un operativo en el área, con la participación de personal de S.P.M.F. junto a efectivos policiales. Sin embargo, el rastrillaje no logró dar con ningún indicio sobre su paradero.

El resultado negativo profundiza la incertidumbre y obliga a redoblar los esfuerzos en un terreno que presenta múltiples dificultades.

La búsqueda sigue y piden ayuda

Las tareas continuarán durante las próximas horas, con la expectativa de obtener algún dato que permita orientar el operativo.

Desde la Policía solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda ser útil sea comunicada de inmediato, con el objetivo de dar con el hombre lo antes posible.