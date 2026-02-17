Avanza la pavimentación de una ruta clave para el Alto Neuquén

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, informó que la obra de pavimentación del tramo Las Ovejas–Varvarco de la Ruta 43 avanza en el norte neuquino y registra actualmente un 7,72% de avance. El proyecto contempla el desarrollo de 18 kilómetros y una inversión que supera los $16.000 millones.



En esta etapa, los trabajos se concentran en el movimiento de suelos y en la ejecución de obras de arte, fundamentales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la traza. Entre las tareas que se llevan adelante se incluyen la construcción de alcantarillas, muros de contención y otras estructuras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del agua y la protección de la futura calzada.



La pavimentación de este tramo de la Ruta 43 es una obra clave para mejorar la conectividad del Alto Neuquén, fortaleciendo la integración regional y optimizando las condiciones de transitabilidad para vecinos, productores y el sector turístico.



Este año el Gobierno provincial prevé iniciar 264 kilómetros de nuevas obras de pavimentación, que se suman a los más de 400 ya ejecutados. En total, la gestión habrá alcanzado 664 kilómetros de rutas finalizadas, licitadas o en ejecución en cuatro años, un volumen que marca un récord histórico si se considera que en toda la vida institucional de Neuquén se construyeron alrededor de 1.200 kilómetros de rutas provinciales.



Solicitan circular con precaución



Desde la Dirección Provincial de Vialidad se recuerda a quienes transiten por el sector que lo hagan con extrema precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal en obra.



La presencia de maquinaria pesada, posibles desvíos provisorios y sectores con calzada reducida requieren disminuir la velocidad y extremar las medidas de seguridad, a fin de resguardar tanto a los trabajadores como a los usuarios de la ruta.



