Una intensa persecución policial por las calles del oeste de la ciudad de Neuquén terminó con dos hombres demorados y el secuestro de una camioneta Toyota Hilux que presentaba irregularidades en su identificación y que ahora será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en distintos hechos delictivos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Primera, en el marco de patrullajes preventivos realizados en inmediaciones de Chrestia y Avenida del Trabajador.

Según informó la Policía, los uniformados detectaron una camioneta cuyas características coincidían con las de un vehículo denunciado como sustraído, por lo que intentaron identificar a sus ocupantes.

Lejos de detenerse, los sospechosos aceleraron la marcha y escaparon por distintos sectores del oeste neuquino, dando inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras y durante la cual realizaron maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a otros conductores y peatones.

Disparos durante la fuga

En medio de la huida, la situación se tornó aún más delicada. De acuerdo con la información oficial, uno de los ocupantes habría efectuado varios disparos con un arma de fuego desde el interior de la camioneta, lo que motivó el despliegue de un operativo conjunto entre distintas unidades policiales para interceptar el vehículo.

La persecución finalizó en la zona de Planas y Catamarca, donde los sospechosos abandonaron la Toyota Hilux e intentaron continuar la fuga a pie.

Gracias al trabajo coordinado entre efectivos de la Comisaría Primera y personal de la División Motorizada, dos de los involucrados fueron alcanzados y demorados a pocas cuadras del lugar.

Tras asegurar el rodado, los investigadores realizaron las primeras verificaciones y detectaron importantes irregularidades. Las pericias preliminares establecieron que la patente colocada y el número de identificación vehicular (VIN) no se correspondían, una situación que refuerza las sospechas sobre el origen del vehículo.

Por ese motivo, la camioneta fue secuestrada y quedó a disposición de los peritos, quienes intentarán determinar su procedencia y establecer si está vinculada a otros delitos.

Los dos hombres demorados fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Los pesquisas buscan establecer si los sospechosos tienen relación con otros hechos delictivos y determinar la procedencia de la camioneta, además de reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los presuntos disparos durante la persecución.

Desde la fuerza destacaron que el rápido despliegue y la coordinación entre las distintas unidades permitieron controlar una situación de alto riesgo sin que se registraran personas heridas y avanzar en una investigación vinculada a un presunto robo automotor.