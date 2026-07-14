Encontraron en Cinco Saltos una camioneta que fue robada en Santa Fe en 2017: el conductor aseguró que era el dueño

Una camioneta Toyota Hilux SW4 que era buscada por la Justicia de Santa Fe desde 2017 fue secuestrada durante un operativo preventivo realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en Cinco Saltos. El dato llamativo del procedimiento es que un hombre de 39 años se presentó en el lugar y aseguró ser el propietario del vehículo.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del domingo, mientras efectivos de la BMA realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, observaron una camioneta estacionada y decidieron realizar las verificaciones de rutina mediante los sistemas informáticos policiales.

Al consultar los datos del rodado, los uniformados constataron que la Toyota Hilux SW4 registraba un pedido de secuestro vigente desde 2017, emitido por autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe.

Pocos minutos después, un hombre de 39 años se acercó al lugar y manifestó ser el dueño de la camioneta. Los efectivos le informaron sobre la situación y dieron intervención a la Fiscalía de turno.

Por disposición judicial, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 7ª de Cinco Saltos, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del caso.