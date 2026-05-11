La Policía de Río Negro inició un amplio operativo de búsqueda en toda la zona del Alto Valle para dar con el paradero de Rivera Wistuba Danitza Edith, de 26 años y nacionalidad chilena, quien fue vista por última vez en la madrugada de este domingo, al salir de un local nocturno ubicado en Avenida Roca al 1.300, en pleno centro de Roca.

La joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, pesa 57 kilos, tiene tez blanca, cabello castaño claro, largo y lacio, y ojos verdes. Como seña particular, presenta una cicatriz en el brazo derecho. Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean azul tipo chupín, un saco negro con dos botones y llevaba una cartera violeta.

La coordinación entre la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal ha sido clave para organizar rastrillajes en distintos sectores de la ciudad y alrededores, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Fuentes oficiales destacaron que la participación ciudadana resulta fundamental en este tipo de investigaciones, ya que cada dato puede ser decisivo para orientar las tareas de búsqueda. Se insistió en que cualquier información, por mínima que parezca, debe ser comunicada de inmediato a las autoridades. En este sentido se solicitó comunicarse de inmediato al Comando de Emergencias 911, o al número de la Fiscalía de turno de General Roca al número 0298-154231271.