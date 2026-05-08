Una escena impactante volvió a repetirse en Roca: una rotisería del centro abrió una búsqueda para cubrir apenas dos puestos de trabajo y terminó recibiendo una fila interminable de personas desesperadas por conseguir empleo. La convocatoria expuso una realidad cada vez más dura en la ciudad.

La fila comenzó en la puerta del local gastronómico ubicado sobre Avenida Roca y Artigas y se extendió por más de una cuadra y media. Hasta pasadas las 15 seguían llegando vecinos de distintos barrios con su currículum en mano.

La mayoría de los postulantes tenía entre 20 y 40 años, aunque también hubo personas mayores que buscaban una oportunidad laboral después de meses sin conseguir empleo estable.

Muchos contaron que actualmente sobreviven con changas o trabajos informales, pero que los ingresos ya no alcanzan para cubrir alquiler, comida y servicios. Otros aseguraron que llevan más de un año sin trabajo fijo.

Desde la rotisería reconocieron que no esperaban semejante convocatoria para cubrir solamente dos vacantes. Incluso adelantaron que quienes no lograron dejar su currículum podrán hacerlo también durante jornada de hoy.

La dueña del local explicó que se encontraron con historias muy difíciles: jóvenes sin experiencia pero con ganas de aprender, personas que quedaron desempleadas hace meses y trabajadores que abandonaron empleos por malas condiciones laborales.