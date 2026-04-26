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Rápido accionar

Intentaba abrir un auto en la madrugada en el centro neuquino pero fue detenido a tiempo

El dueño manifestó que hará la denuncia ya que el auto resultó con daños en una de sus patentes, aunque no robaron nada.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 11:29
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Gracias al rápido accionar del personal policial y al trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo Urbano, demoraron a un hombre que intentaba abrir un vehículo estacionado en la zona céntrica de la ciudad durante la madrugada.

El hecho fue advertido por operadores de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, quienes detectaron movimientos sospechosos en un automóvil estacionado. De inmediato dieron aviso a los efectivos de la Comisaría 17°, que acudieron con rapidez al lugar.

Al llegar los uniformados constataron daños en la patente delantera del rodado y procedieron a la demora del sospechoso para averiguación de hecho, quedando a disposición de la Justicia.

Posteriormente se hizo presente el propietario del vehículo, quien fue informado de lo sucedido y manifestó que realizaría la correspondiente denuncia formal.

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