La madrugada en la ciudad de Neuquén tuvo un operativo policial que se activó en cuestión de minutos gracias a las cámaras de seguridad. El accionar del Centro de Monitoreo Urbano permitió detectar a personas manipulando un arma de fuego en la vía pública y derivó en un procedimiento que terminó con tres menores demorados y el secuestro de una pistola 9 milímetros.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana de este 12 de febrero, cuando una operadora que vigilaba los domos instalados en la intersección de Treppo y Abraham advirtió una situación que no pasó desapercibida. A través de las cámaras observó a una mujer con campera blanca y pantalón negro manipulando un objeto que, por sus características, parecía ser un arma de fuego.

La alerta fue inmediata. Desde el Centro de Monitoreo se dio aviso al personal policial y efectivos de la Comisaría Tercera se dirigieron al lugar señalado. Al notar la llegada de los patrulleros, las personas que estaban en el sector intentaron escapar y, durante la huida, descartaron un objeto.

Con la zona ya asegurada, los uniformados realizaron un rastrillaje en las inmediaciones de calle Treppo al 1600. Allí encontraron y secuestraron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, que había sido arrojada momentos antes.

El procedimiento culminó con la aprehensión de tres menores de edad que, según la intervención policial, habrían estado manipulando el arma en la vía pública. En el lugar trabajó personal de la Comisaría del Menor junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias de rigor y pusieron el caso en conocimiento de la Justicia de Menores.

Desde la Policía destacaron la importancia del sistema de videovigilancia para la prevención del delito y la rápida intervención. La detección temprana a través de las cámaras permitió actuar con rapidez y retirar de circulación un arma de fuego en plena madrugada, evitando que la situación escalara o derivara en un hecho de mayor gravedad.